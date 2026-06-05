Die Partizipationsscheine des Basler Pharmakonzerns Roche verlieren am Freitag 0,5 Prozent auf 323,10 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,37 Prozent nachgibt. Seit Jahresbeginn haben die Valoren 1,1 Prozent verloren und befinden sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase.
So richtig einschätzen konnten die Anlegerinnen und Anleger die Pipeline der sich in der Forschung befindlichen Adipositas-Medikamenten von Roche noch nicht. Urban Fritsche, Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB), wagt sich nun mit der These an die Öffentlichkeit, dass Roche alle Karten in der Hand hält, um ein attraktives Adipositasportfolio in einem sehr dynamischen, stetig weiterwachsenden und differenzierenden Markt zu positionieren.
Der Experte erwartet für 2032 einen Umsatz von 5,8 Milliarden Franken gegenüber dem Konsens von 4,3 Milliarden Franken für Roches Adipositasportfolio, was circa 6,9 Prozent des gesamten Umsatzes 2032 entspräche. Am diesjährigen Kongress der American Diabetes Association vom 8. Juni wird Roche die Strategie, die Pipeline und vor allem mehr Details zu den bereits bekannten Studien Enicepatide Phase 2 und Petrelintide Phase 2 darlegen.
Bei Petrelintide richte sich das Augenmerk auf Details zur geschlechtsspezifischen Wirksamkeit: Frauen sollen 6 Prozentpunkte mehr Gewichtsverlust zeigen. Ebenso interessant seien dabei die demografischen Unterschiede. Bei US-Patienten soll die Wirksamkeit gemäss den Studiendaten gering gewesen sein.
Roche bleibt aus Sicht des ZKB-Analysten Fritsche attraktiv bewertet, da die Pipeline aktuell ungenügend im Aktienkurs reflektiert sei. Dies könnte sich mit dem Newsflow im zweiten Halbjahr ändern. Entsprechend wird das Rating «Übergewichten» durch die ZKB bestätigt. Der faire Wert des Roche-Partizipationsscheins, basierend auf der diskontierten Cashflow-Bewertung, liegt bei 407 Franken.
Gemäss AWP-Analyser stufen sieben Analysten den Titel mit «Kaufen» ein und acht mit «Halten». Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 359 Franken.