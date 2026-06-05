So richtig einschätzen konnten die Anlegerinnen und Anleger die Pipeline der sich in der Forschung befindlichen Adipositas-Medikamenten von Roche noch nicht. Urban Fritsche, Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB), wagt sich nun mit der These an die Öffentlichkeit, dass Roche alle Karten in der Hand hält, um ein attraktives Adipositasportfolio in einem sehr dynamischen, stetig weiterwachsenden und differenzierenden Markt zu positionieren.