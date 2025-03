Ähnlich ergeht es Bernard Dubosson. Er baute vor 30 Jahren in Morgins im Kanton Wallis ein Familienchalet am Waldrand. Ebenfalls ausserhalb der Bauzone. Die Gemeinde bewilligte den Bau, obwohl sie dafür gar nicht zuständig war. «Ich habe nichts falsch gemacht. Wenn ich die Genehmigungen der Gemeinde nicht gehabt hätte, würde mein Chalet nicht existieren», so Dubosson gegenüber RTS. Er kämpft weiter und reicht Klage gegen die Gemeinde ein. Das Verfahren ist hängig.