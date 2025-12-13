Viele neue Baustellen

Das letzte Wort zum Riesenkredit hat das Volk. Die Abstimmung findet im kommenden Jahr statt und dürfte wohl kaum für Überraschungen sorgen. Bei früheren Rahmenkrediten in den Jahren 2021 und 2022 sagten die Zürcherinnen und Zürcher jeweils deutlich Ja. Diese früheren Rahmenkredite im Wert von rund 900 Millionen Franken sind nun im neuesten Kredit enthalten.