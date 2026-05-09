Verschiedene Rettungsversuche gescheitert

Im Val Sumvitg gab es immer wieder Rettungspläne. Zuletzt übernahm eine Investorengruppe 2023 das Tenigerbad. Sie hatten grosse Ideen, umgesetzt wurde nichts. In den Siebzigerjahren wurde das Hotel letztmals modernisiert. Der 2015 verstorbene Ernst-Ludwig Schultz hegte grosse Pläne für das Tenigerbad. Der Geschäftsmann aus Frankfurt (D) hatte das bereits damals leerstehende Bad in den 70er-Jahren gekauft und massiv ausgebaut. Doch die Wiederbelebung dauerte nur von 1974 bis 1977, alle späteren Versuche, erneut Gäste ins Tenigerbad zu bringen, scheiterten. Seither steht das Hotel leer.