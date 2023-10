«Damit wird die variable Vergütung vom Gewinnsprung für das Gesamtjahr 2023 entkoppelt, mit dem die Bank angesichts des guten Halbjahresresultats rechnen kann», teilte die ZKB am Freitag in einem Communiqué mit. Der prozentuale Anteil der variablen Vergütung an der Gesamtvergütung werde im neuen Vergütungsmodell reduziert.