«Es ist der Moment, den Kanton zu stärken und ihn nicht länger auszubremsen», sagte Philipp Müller (FDP, Dietikon). Eine Senkung sei eine Investition in den Kanton, sie sei «nötig und vernünftig» und finanzpolitisch «problemlos tragbar». Die FDP sprach sich zusammen mit SVP und EDU für eine Senkung um 5 Prozentpunkte aus, sie trugen aber auch den Vorschlag der Fiko mit.