Schwächere Nachfrage

Ein Grund für die verschlechterte Gesamtlage könnte laut den Studienautoren die deutlich geringere Marktnachfrage sein. In den letzten drei Jahren habe sich der Anteil der KMU, die eine «ungenügende Marktnachfrage» als grosse Herausforderung einstufen, verdoppelt. Mittlerweile kämpfe etwa ein Drittel der Betriebe mit einer schwachen Nachfrage.