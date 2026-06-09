Aktuell beurteilen 60 Prozent der Betriebe ihre Lage als positiv, vor einem Jahr waren es noch 64 Prozent gewesen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Studie «KMU ZH Monitor» der Zürcher Kantonalbank (ZKB) zeigt.
Auch der Blick nach vorne fällt laut den Angaben gedämpfter aus: Der Anteil der KMU, die eine positive Geschäftsentwicklung erwarten, sank im Vorjahresvergleich von 70 auf 64 Prozent.
Schwächere Nachfrage
Ein Grund für die verschlechterte Gesamtlage könnte laut den Studienautoren die deutlich geringere Marktnachfrage sein. In den letzten drei Jahren habe sich der Anteil der KMU, die eine «ungenügende Marktnachfrage» als grosse Herausforderung einstufen, verdoppelt. Mittlerweile kämpfe etwa ein Drittel der Betriebe mit einer schwachen Nachfrage.
Ein detaillierter Blick auf die Umfrageergebnisse zeigt ausserdem deutliche Branchenunterschiede. Besonders getrübt sei die Stimmung in der Industrie und im Handel. Hier beurteile weniger als die Hälfte der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut (Industrie: 30 Prozent, Handel 47 Prozent). Hingegen blickten etwa KMU aus dem Baubereich weiterhin positiv auf ihre Wirtschaftslage.
An der Studie nahmen 1287 KMU teil. Die Befragung fand zwischen Mitte März und Anfang Mai 2026 statt.
(AWP)