Die Zürcher Pensionskasse BVK hat im vergangenen Jahr auf ihren Kapitalanlagen eine negative Performance von 11,2 Prozent verbuchen müssen. Im Jahr 2022 resultierte noch eine positive Rendite von 8 Prozent. Der Deckungsgrad rutschte derweil per Ende 2022 bei 97,6 Prozent in eine leichte Unterdeckung nach 111,6 Prozent Ende 2021, wie die BVK am Freitag mitteilte.