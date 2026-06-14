Deutlich abgelehnt wurde die kantonale Volksinitiative «Wohneigentum wieder ermöglichen». Die Vorlage scheiterte mit 388'513 Nein- zu 130'498 Ja-Stimmen (74,9 Prozent Nein) an der Urne. Die Initiative verlangte, dass bei staatlich geförderten Wohnprojekten zu gleichen Teilen Eigentums- und Mietwohnungen entstehen müssen. Behörden warnten erfolgreich vor einer zu starren Regelung, welche die Bereitstellung von günstigem Mietwohnraum behindert hätte. Die Stimmbeteiligung lag bei 56,7 Prozent.