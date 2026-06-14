Gemäss einer ersten Hochrechnung werden alle abgelehnt. Chancen haben jedoch die Gegenvorschläge. Die deutlichste Ablehnung zeichnete sich gemäss der ersten Hochrechnung des statistischen Amtes bei der Wohneigentums-Initiative des Hauseigentümerverbandes ab. Der erwartete Nein-Stimmenanteil lag bei 73,7 Prozent.