«Kolossales Eigengoal» für die Bürgerlichen

SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker will Unternehmen davon abhalten, in günstigere Kantone abzuwandern. Dafür lancierte er vor einigen Jahren die «Steuervorlage 2017». Der erste Teil, eine Senkung des Gewinnsteuersatzes von acht auf sieben Prozent, ist bereits in Kraft. Nun ging es um eine weitere Senkung von sieben auf sechs Prozent.