Die Aktie von Zurich Insurance zieht am Donnerstagvormittag um mehr als zwei Prozent an und notiert bei 464.30 Franken. Auslöser dieser Kursentwicklung sind die positiv ausgefallenen Erstquartalszahlen, welche das Versicherungsunternehmen am Morgen präsentiert hat. Der Versicherungsumsatz in der Schaden- und Unfallversicherung stieg auf 10,25 Milliarden Dollar, und auch die Bruttoprämien sind gewachsen. Auch Farmer - die amerikanische Tochtergesellschaft von Zurich Insurance - schnitt ebenfalls gut ab, namentlich aufgrund höherer Prämieneinnahmen (7,08 Milliarden Dollar).