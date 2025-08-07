Der Versicherungskonzern Zurich Insurance hat mit den vorgelegten Halbjahreszahlen die Erwartungen der Analysten vor allem auf operativer Ebene übertroffen und setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Mit Blick auf die zuletzt erzielten Kursavancen hält sich das Plus am Berichtstag aber in Grenzen.
Der weltweit tätige Versicherer hat in der ersten Jahreshälfte vor allem auf operativer Ebene überzeugt und sowohl mit dem Betriebsgewinn als auch mit der Combined Ratio die Vorgaben der Analysten übertroffen. Die Kennziffern beim Reingewinn fielen etwas schlechter aus als erwartet, was mit einer höheren Steuerlast begründet wird.
Die Zurich habe erwartungsgemäss ein gutes Zahlenset vorgelegt, wobei die operative Profitabilität etwas höher als erwartet ausgefallen sei, heisst es bei der ZKB. Alle drei Geschäftsfelder - Nichtleben, Leben, Farmers - hätten gute Gewinnbeiträge geliefert. Nach wie vor stark sei derweil die Kapitalbasis mit einer SST-Quote von 255 Prozent.
Auch die Analysten der Bank Vontobel schreiben von einem guten Halbjahresbericht der Zurich, wobei die Ergebnisse mehr oder weniger den Erwartungen entsprechen. Diese seien allerdings bereits sehr hoch gewesen, womit das Kurspotenzial der Aktie begrenzt sei.
Die Zurich habe ein sehr gutes Zahlenset zum ersten Halbjahr vorgelegt und dabei mit guten Wachstumsraten überzeugt, heisst es bei der UBS. Positiv sei dabei auch die leicht höheren Wachstumserwartungen beim US-Partner Farmers.
