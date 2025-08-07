Der weltweit tätige Versicherer hat in der ersten Jahreshälfte vor allem auf operativer Ebene überzeugt und sowohl mit dem Betriebsgewinn als auch mit der Combined Ratio die Vorgaben der Analysten übertroffen. Die Kennziffern beim Reingewinn fielen etwas schlechter aus als erwartet, was mit einer höheren Steuerlast begründet wird.