Mit dem «soliden Zahlenset» für das erste Quartal sehe sich Zurich gut unterwegs für die Erreichung seiner Ziele bis 2027, heisst es bei der Bank Vontobel. So sei auch die Solvenzquote mit 265 Prozent höher als erwartet - allerdings klammere diese die Aktienkapitalerhöhung um 5 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Beazley-Übernahme aus. Der Fokus der Vontobel-Analysten bleibt derweil auf weiteren Updates zur Integration des britischen Spezialversicherers Beazley, betonen sie.