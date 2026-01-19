Die Zurich-Aktien notieren um 14.30 Uhr um 1,7 Prozent schwächer bei 567,40 Franken. Derweil sinkt der Gesamtmarkt gemessen am SMI 1,1 Prozent. Kurz vor der Bekanntgabe der Übernahmepläne um 14.00 Uhr notierten Zurich noch bei 580 Franken und damit gar über dem Stand vom Freitag (578,80 Fr.). Kurz nach 14.00 Uhr ging es dann aber nach unten bis 566 Franken. Zuletzt erholte sich der Kurs wieder ein wenig, bleibt am klar im Minus.