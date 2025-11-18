Seit Jahren ist die Zurich auch Garant für üppige Dividendenzahlungen - und daran soll sich laut den Plänen auch in Zukunft nichts ändern. Der Konzern will Jahr für Jahr rund 75 Prozent des erzielten Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Zur Finanzierung dazu sollen über drei Jahre verteilt Barmittel von mehr als 19 Milliarden Dollar erwirtschaftet werden.