Die beiden Konzerne hatten ​sich Anfang Februar grundsätzlich auf die ​finanziellen Eckdaten einer Offerte ​geeinigt. Das nun nachgebesserte Angebot bewertet den auf den ‌Londoner Versicherungsmarkt Lloyd's spezialisierten Anbieter mit rund acht Milliarden Pfund. Der Verwaltungsrat von Beazley signalisierte Unterstützung: Das ​Gremium ​würde den Aktionären die ⁠Annahme der Offerte empfehlen, ​sollte Zurich ein verbindliches ⁠Angebot zu diesen Konditionen vorlegen. Durch ‌den Zusammenschluss soll ein weltweit führender Anbieter von Spezialversicherungen entstehen. Zurich betrachtet Beazley als gute ‌Ergänzung des eigenen Spezialversicherungsgeschäfts.