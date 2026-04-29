Die Quote zum Swiss Solvency Test (SST) des Versicherungskonzerns lag per 31. Dezember 2025 bei 259 Prozent, nach 253 Prozent im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Die Zurich hatte bereits im Februar anlässlich der Bilanzvorlage diesen Wert erwartet. Die Verbesserung sei hauptsächlich durch starke operative Ergebnisse und günstige Marktbewegungen getrieben worden, hielt der Konzern fest. Die Finanzstärke der Tochter Zurich Insurance Company Ltd wurde von S&P mit AA und Ausblick stabil, von Moody's mit Aa2/stabil und von AM Best mit A+ (superior)/stabil bewertet.
Der Bericht über die Finanzlage dient primär dazu, die Öffentlichkeit über die Solvabilität und Finanzstärke des Unternehmens zu informieren. Es handelt sich um eine gesetzlich vorgeschriebene und von der Finanzmarktaufsicht (Finma) präzisierte regulatorische Offenlegung.
(AWP)