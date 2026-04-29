Die Zurich hatte bereits im Februar anlässlich der Bilanzvorlage diesen Wert erwartet. Die Verbesserung sei hauptsächlich durch starke operative Ergebnisse und günstige Marktbewegungen getrieben worden, hielt der Konzern fest. Die Finanzstärke der Tochter Zurich Insurance Company Ltd wurde von S&P mit AA und Ausblick stabil, von Moody's mit Aa2/stabil und von AM Best mit A+ (superior)/stabil bewertet.