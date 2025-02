Im November etwa hatte Greco erklärt, dass die Zurich kein Übernahmeangebot für die Baloise lanciert habe. In dieser Zeit wurden Übernahmegerüchte um den Konkurrenten laut. So waren damals laut Medienberichten mehrere europäische Versicherungskonzerne, darunter die französische Axa oder die deutsche Allianz-Gruppe, an den Baslern interessiert.