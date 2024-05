Die Zurich zählt zu den Unternehmen, die viel Geld an die Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten. Erneut wurde die Dividende erhöht, langfristig sollen jeweils 75 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden und demnächst startet ein Aktienrückkauf im Umfang von 1,1 Milliarden Franken. Doch auch so stehe dem Konzern genügend Geld zur Verfügung, um in die Zukunft des Geschäfts zu investieren, versicherte Greco.