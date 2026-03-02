Wie Zurich am Montag mitteilte, bietet ⁠der Konzern den Beazley-Aktionären 1335 Pence je Aktie. Das Angebot setze sich aus ‌einer Barzahlung von 1310 Pence und ‌einer Dividende von 25 Pence je ​Anteilsschein zusammen. Die beiden Konzerne hatten sich Anfang Februar grundsätzlich auf die finanziellen Eckdaten einer Offerte geeinigt und seitdem die detaillierten Bedingungen ausgehandelt.