Der Versicherer Zurich hat Raul Vargas per Anfang 2023 zum Chief Executive Officer der 100-prozentigen Tochter Farmers Group sowie zum Mitglied der Konzernleitung der Zurich-Gruppe ernannt. Vargas ist laut Mitteilung vom Mittwochabend derzeit President of Distribution, Life and Financial Services bei Farmers Group. Er leite die Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten, zusätzlich zu Farmers New World Life und Farmers Financial Solutions.