Matthias werde diese Aufgabe Anfang März übernehmen und dabei die Nachfolge von Dirk de Nil übernehmen, wie der Versicherungskonzern am Dienstag mitteilte. Robin Matthias wechselt von der State Street Bank International zur Zurich. Davor war er knapp 20 Jahre lang für das Beratungsunternehmen McKinsey tätig und unter anderem mit der Betreuung grosser Versicherungsfirmen als Kunden betraut, wie es weiter hiess.
Dirk De Nil wiederum werde nach einer 35-jährigen Karriere in der Versicherungsbranche in den Ruhestand treten, hiess es. Er arbeitete 17 Jahre bei der Zurich. Im Bereich Zurich Resilience Solutions verantwortete er die Beratung von Unternehmenskunden zu bestehenden und neu auftretenden Risiken. Die Zurich beschäftigt weltweit über 1000 Risikoexperten in diesem Bereich.
(AWP)