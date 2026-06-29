Die Nachfolge des abrupt abgetretenen Juan Beer übernimmt Urs Lüthy. Er hat die Geschicke bei Zurich Schweiz bereits ad-interim geleitet. Lüthy sei als CEO von Zurich Schweiz bestätigt worden und trete das Amt offiziell am 1. Juli an, teilte der Versicherer am Montag mit. Er verfüge über umfassende Führungserfahrung sowie fundierte Kenntnisse des schweizerischen Versicherungsmarktes und des Geschäfts von Zurich Schweiz.