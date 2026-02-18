Analystinnen und Analysten gehen unisono davon aus, dass die Zurich die Ergebnisse 2025 gesteigert und somit die Rekorde aus dem Vorjahr übertroffen hat. Schliesslich ist es an der Unwetterfront, bis auf die Waldbrände in Kalifornien zu Jahresbeginn mit erwarteten Kosten von rund 200 Millionen Dollar, mehr oder weniger ruhig geblieben. Kommt hinzu, dass die gute Entwicklung an den Finanzmärkten das Ergebnis noch zusätzlich gestützt hat.