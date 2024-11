Die Zurich Insurance Group hat sich ehrgeizigere Ziele gesetzt. In den Jahren 2025 bis 2027 wird eine um Sonderfaktoren bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROE) von mehr als 23 Prozent angestrebt, teilte der Schweizer Versicherungskonzern am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um über neun Prozent pro Jahr wachsen. Im dreijährigen Planungszeitraum sollen zudem in Summe mehr als 19 Milliarden Dollar Mittelzuflüsse erwirtschaftet werden.