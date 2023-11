Diese sehen etwa für den Zeitraum bis 2025 eine Eigenkapitalrendite auf dem Business Operating Profit (BOP) von mindestens 20 Prozent an, wie am Donnerstag aus einer begleitenden Präsentation hervorging. Zudem strebe die Zurich eine weitere Steigerung der Dividende an, hiess es weiter. Angepeilt werde eine Ausschüttungsquote von rund 75 Prozent.