Zurich strebt unter anderem basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern eine Eigenkapitalrendite von mehr als 20 Prozent an und ist damit ehrgeiziger als in der abgelaufenen Planungsperiode. Rückenwind erhält der Konzern dabei vom neuen Rechnungslegungsstandard: Durch die Umstellung auf das Regelwerk IFRS 17 fällt das Eigenkapital der Gruppe etwas niedriger aus. Das Ergebnis pro Aktie soll im Schnitt organisch um acht Prozent wachsen. An die Aktionäre will Zurich weiterhin rund 75 Prozent des Gewinns ausschütten - mit stetig steigender Tendenz. Die zuletzt bezahlte Dividende gilt dabei als Untergrenze.