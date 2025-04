Nach dem jüngsten Kursrückgang biete sich damit eine attraktive Einstiegsgelegenheit in den defensiv ausgerichteten Wert, so der Experte. Folglich: Er stuft Zurich auf «Buy» von «Hold» herauf und zieht das Kursziel auf 630 von 610 Franken hoch. Anlegern steht also ein 11,6-prozentiger Kursgewinn gegenüber der Schlussnotierung vom Dienstag in Aussicht.