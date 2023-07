Im Rahmen der Partnerschaft beteilige sich der Schweizer Versicherungskonzern über Zurich Global Ventures auch an der Serie-C-Finanzierungsrunde von Qover, heisst es von Zurich in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Zusammenarbeit unterstreiche das Bestreben, neue Wege für den Vertrieb von Versicherungsprodukten zu finden. Der Abschluss von Versicherungen soll so einfach und bequem wie möglich gestaltet werden.