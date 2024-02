Wie Analysten festhalten, liegt das Ergebnis beim Business Operating Profit (BOP) rund 3 Prozent über den Erwartungen. Begrüsst wird dabei insbesondere das erfreuliche Abschneiden im Leben-Geschäft sowie bei der US- Tochter Farmers. Vom operativen Gewinnbeitrag aus dem Nichtleben-Geschäft hatte man sich rückblickend hingegen etwas mehr erhofft.



Auch in Sachen Neugeschäft und Combined Ratio weiss die Versicherungsgruppe im Nichtleben-Bereich nur bedingt zu überzeugen. Für den Analysten Peter Eliot von Kepler Cheuvreux werden die Erwartungen deshalb bei eher geringer Qualität übertroffen. Gut kommen bei ihm hingegen die Höhe des Aktienrückkaufprogramms sowie positive Aussagen zu den Mittelfristzielen an.



Der ZKB-Analyst Georg Marti erklärt sich den trotz solidem operativen Ergebnis tiefer als erhofft ausgefallenen Reingewinn mit dem Umstand, dass sich die Finanzmarkteinflüsse stärker in der Gewinnentwicklung negativ bemerkbar gemacht haben. Er beurteilt das Anlageergebnis aber dennoch als gut und die Kapitalbasis an der SST-Quote gemessen als weiterhin stark.



Auch die vergleichsweise widerstandsfähige SST-Quote wird in Expertenkreisen positiv hervorgehoben. Diese Kennzahl misst das Überschusskapital und gilt daher als wichtig für die künftige Ausschüttungspolitik. Die Dividendenerhöhung bewegt sich hingegen im Rahmen der Erwartungen.