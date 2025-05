In der Schaden- und Unfallversicherung nahm die Zurich Bruttoprämien im Umfang von 13,3 Milliarden US-Dollar ein, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hiess. Das entsprach verglichen mit der Vorjahresperiode einem Plus von 5 Prozent. Der Versicherungsumsatz stieg ebenso um 5 Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar.