Von Januar bis September nahmen die Bruttoprämien in der grössten Sparte der Zurich, der Schaden und Unfallversicherung (P&C), um 8 Prozent auf 33,5 Milliarden US-Dollar zu. In Lokalwährungen und auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 13 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.