Am kommenden Mittwoch meldet sich die Versicherungsgruppe erneut zu Wort. Am Investorentag werden die Zielvorgaben für die nächsten drei Jahre kommuniziert. Die im auslaufenden Programm gesetzten Ziele werde man übertreffen, hiess es. Im Kern strebt die Zurich eine Eigenkapitalrendite von 14 Prozent an.