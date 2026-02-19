Die Zurich-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 abermals mehr verdient. Angesichts der guten Gewinnentwicklung sollen die Aktionärinnen und Aktionäre des Versicherers in den Genuss einer höheren Dividendenausschüttung kommen.
Der Betriebsgewinn der Zurich rückte im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 8,86 Milliarden US-Dollar vor und der Reingewinn kletterte um 17 Prozent auf 6,80 Milliarden, wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab. In beiden Fällen bedeutet das Rekord.
Damit hat die Zurich die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die hatten im Vorfeld im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Betriebsgewinn in Höhe von 8,69 Milliarden Dollar und einem Reingewinn von 6,48 Milliarden gerechnet.
Vom guten Abschneiden werden auch die Aktionäre profitieren. Ihnen schlägt der Versicherer anlässlich der Generalversammlung vom 8. April die Zahlung einer um 2 Franken auf 30 Franken je Aktie erhöhten Dividende vor.
Im 2025 profitierte Zurich, wie die Konkurrenz, von einer eher geringen Schadenlast aus Unwettern. Die Ausnahme waren die verheerenden Waldbrände in Kalifornien zu Jahresbeginn, für die Zurich 200 Millionen Dollar an Kosten veranschlagt hatte.
Darüber hinaus gelang es, die Preise in der Schaden- und Unfallversicherung weiter zu erhöhen und im Vorsorgegeschäft zu wachsen. Einen positiven Einfluss auf die Ergebnisentwicklung hatte überdies das freundliche Börsenumfeld.
«Das Resultat verdeutlicht, dass wir auf sehr gutem Weg sind, unsere Ziele für 2027 zu erreichen oder sogar zu übertreffen und wir bestens positioniert sind, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen», wird Zurich-Chef Mario Greco in der Mitteilung zitiert.
Zurich strebt eine durchschnittliche Steigerung des Gewinns je Aktie von jährlich über 9 Prozent sowie eine Kapitalrendite auf dem Betriebsgewinn von über 23 Prozent an. Letztere lag 2025 mit 26,9 Prozent bereits über dem Zielwert.
Ex-Munich-Re-Präsidentin soll in den Verwaltungsrat
Ferner schlägt Zurich Insurance schlägt den Aktionärinnen und Aktionären die Zuwahl von Mary Forrest in den Verwaltungsrat vor. Forrest verfüge über umfassende Fachkenntnisse in der Versicherungsbranche, wie Zurich am Donnerstag in der Mitteilung zum Jahresabschluss 2025 schreibt.
So war sie bei der Munich Re von 2008 bis 2026 als Präsidentin und CEO von North America Life, von 1998 bis 2008 als Executive Vice President Individual Life Services in Kanada und von 1996 bis 1998 als Vice President Individual Life Services in Kanada tätig.
Darüber hinaus soll Jasmin Staiblin neu zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrates ernannt werden. Dies als Nachfolgerin von Christoph Franz, der sich aufgrund der Erreichung der maximalen Amtszeit von zwölf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl stellt.