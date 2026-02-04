Die Zurich-Gruppe kommt bei der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers einen grossen Schritt weiter. Sie hebt den Preis erneut an und erhält dafür Unterstützung vonseiten des Verwaltungsrats der Briten. Zurich und der Verwaltungsrat von Beazley hätten sich im Grundsatz über die finanziellen Bedingungen zu einem allfälligen Kaufangebot an die Beazley-Aktionärinnen und -Aktionäre geeinigt, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung.