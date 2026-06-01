Im April wurden zudem in mehreren Transaktionen Zurich-Aktien im Wert von fast 9 Millionen Franken verkauft. Allerdings handelte es sich bei den April-Veräusserungen um «vordefinierte Verkäufe gemäss dem Tax-at-Vest-Prozess», also um Lohnbestandteile. Aktien-Käufe wurden in den letzten zwei Monaten bei der SER keine gemeldet.