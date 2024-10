Europas fünftgrösster Versicherungskonzern will auf einer Investorenveranstaltung am 21. November neue Vorgaben für den Zeitraum 2025 bis 2027 veröffentlichen - ein Jahr früher als bislang angekündigt. «Zurich ist auf dem besten Weg, alle aktuellen Ziele zu übertreffen und ist der Ansicht, dass die Marktentwicklung weitere attraktive Chancen bietet», erklärte das Unternehmen am Donnerstag.