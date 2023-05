In ersten Analystenkommentaren wird der Zwischenbericht jedoch mehrheitlich gelobt. Gut kommt in Expertenkreisen insbesondere das starke Neugeschäft an. Doch auch sonst kann das Versicherungsunternehmen mit einem starken Prämienwachstum aufwarten. Um Währungseffekte bereinigt steigen die Prämien im Nichtleben-Geschäft im Jahresvergleich sogar zweistellig.