Die Wohnung in Wollishofen ist mit ihrem stolzen Preis Teil einer nicht enden wollenden Liste an teuren Immobilien in Zürich. Auch Mietwohnungen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt eine 29 Quadratmeter grosse Wohnung am Rande des Zürcher Ausgehviertels Niederdorf. 2270 Franken Miete waren im August für die 1-Zimmerwohnung ausgerufen! Dazu gabs einen winzigen Balkon mit 1,4 Quadratmetern Fläche.