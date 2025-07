Mit dem Finanzdienstleister Jio Financial Services gründet die Allianz zunächst ein Gemeinschaftsunternehmen in der Rückversicherung, wie die beiden Konzerne am Freitagabend mitteilten. Daran halten die Allianz und die zum Imperium des Milliardärs Mukesh Ambani (Reliance Industries) gehörende Jio jeweils 50 Prozent. Die Allianz will auch bestehendes Geschäft mit Grosskunden in Indien einbringen. In Vorbereitung ist auch ein gemeinsames Unternehmen in der Lebens- und Sachversicherung. Eine unverbindliche Vereinbarung gibt es bereits. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte über die Pläne unter Berufung auf Insider berichtet.