In der Lebensversicherung rückten derweil die Bruttoprämien in Dollar gerechnet um 5 Prozent auf 9,85 Milliarden vor, auf vergleichbarer Basis sank das Volumen im Vergleich zum sehr gut gelaufenen Vorjahresquartal aber um 5 Prozent. Nach wie vor gut laufe das Geschäft mit Vorsorgeprodukten, das bereinigt um weitere 9 Prozent zulegte, hiess es.