Der Versicherungskonzern Zurich hat die Einnahmen im Ersthalbjahr vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung gesteigert. Der Business Operating Profit (BOP), so nennt die Zurich den Betriebsgewinn, lag in den Monaten Januar bis Juni mit 3,72 Milliarden US-Dollar ganz knapp unter Vorjahresniveau, wie der Versicherer am Donnerstag mitteilte.