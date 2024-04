Anfang 2023 hatte diese Kennzahl noch bei 267 Prozent gelegen. Zurich begründet den Rückgang in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung mit der Ausschüttung der Dividende für 2023, dem geplanten Aktienrückkauf in Höhe von 1,1 Milliarden Franken, der Rückzahlung einer nachrangigen Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro und der Übernahme von drei Maklerfirmen und des Dienstleistungsgeschäfts des staatlichen Hochwasserversicherungsprogramms von Farmers Exchanges.