Der am Freitag veröffentlichte Bericht bestätige zudem die starke Finanzlage und die solide Bilanz der Gruppe, heisst es in der Mitteilung von Zurich weiter. Auch ihr starkes Finanzrating habe die Zurich beibehalten: So sei die Finanzstärke der Zürich Versicherungs-Gesellschaft, ihrer wichtigsten operativen Einheit, von S&P Global Ratings mit "AA/Stabil" und von Moody's mit "Aa3 positiv" bewertet worden. Damit sei Zurich eines der ersten Unternehmen in der europäischen Versicherungsbranche, das "auf das Aa2 Level zusteuert".