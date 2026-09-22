Auch Zinsanstieg in Schweiz kein 'Game Changer'

Zwar könnten auch in der Schweiz die Zinsen in den nächsten 12 Monaten leicht ansteigen. Ein wirklicher «Game Changer» für die Entwicklung am Immobilienmarkt dürfte das aber laut der UBS nicht sein. «Schmerzhaft dürfte es für Investoren erst werden, wenn man sich kurzfristig nicht mehr für unter 2 Prozent finanzieren kann», vermutet Holzhey. In einem solchen Fall könne es dann beispielsweise für Immobilienentwickler von teuren Projekten unrentabel werden.