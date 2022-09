Gar keine Auswirkungen gibt es bei Mittelzuflüssen, Dividendenpolitik und Quote des Schweizer Solvenztests. Die Änderungen beträfen nur die Finanzberichterstattung, teilte die Zurich am Dienstag in einem Communiqué mit. Die Geschäftsaktivitäten, das Geschäftsmodell oder die Strategie blieben unverändert. Die Einführung der neuen Standards werde voraussichtlich nur begrenzte Folgen für Einnahmen und Erträge haben.