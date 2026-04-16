Die Zurich Insurance Group platziert zusammen mit der Deutschen Bank, HBSC und JPMorgan eine nachrangige, 30-jährige Dollar-Anleihe über 500 Millionen US-Dollar. Die Schuldverschreibung hat einen Coupon von 5,875 Prozent (bis Oktober 2036).
Das Settlement ist am 23. April 2026. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 23. Oktober 2056, kann aber erstmals am 23. April 2036 gekündigt werden. Das Geld werde für allgemeine Unternehmenszwecke wie etwa die mögliche Refinanzierung von Schulden der Zurich Insurance Group, hiess es.
(AWP)