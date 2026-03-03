Diese Aktien mit einem Nennwert von 0,10 Franken wurden zum Preis von 550 Franken pro Titel ausgegeben, wie der Versicherer Zurich Insurance am Dienstag mitteilte. Wie angepeilt wurde damit insgesamt ein Bruttoerlös von 3,9 Milliarden Franken, beziehungsweise 5,0 Milliarden US-Dollar erzielt.
Die neuen Aktien sind den bestehenden gleichgestellt und berechtigen zum Bezug einer Dividende von 30 Franken je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.
Zurich bietet den Beazley-Aktionären inklusive der zu erwartenden Dividendenzahlung der Briten insgesamt 1335 Pence je Aktie. Der Kaufpreis liegt damit bei 10,9 Milliarden US-Dollar. Finanziert wird die Akquisition nebst der Kapitalerhöhung mit bestehenden Barmitteln in Höhe von rund 3,0 Milliarden Dollar und neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden.
Die neuen Aktien werden laut den Angaben am oder um den 5. März 2026 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Zahlung und Abrechnung sollen ebenfalls um dieses Datum erfolgen.
Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung hat Zurich überdies eine Lock-up-Periode vereinbart. Demnach kann der Konzern während 90 Tagen (laufend seit dem 2. März) keine neuen Aktien ausgeben, unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen.
(AWP)