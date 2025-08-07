Der Gewinn der Zurich Insurance stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 3,07 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab. In der ersten Jahreshälfte 2024 war der Gewinn bereits um gut ein Fünftel in die Höhe geklettert. Das Betriebsergebnis nahm um 6 Prozent auf 4,23 Milliarden Dollar zu, was ein Rekord zur Jahresmitte bedeutet.